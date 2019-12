Injures graves sur le plateau de Cyril Hanouna…

« Tu nous emmerdes » : gros dérapage sur le plateau de Cyril Hanouna…

Ce 5 décembre, sur C8, Cyril Hanouna animait une émission spéciale grève dans Balance ton post. Et entre Eric Naulleau et Raquel Garrido, les échanges étaient survoltés.

Ce jeudi soir, le numéro spécial de Balance ton post « La France en colère » a été le théâtre de quelques vifs échanges. Et comme d’habitude, Raquel Garrido et Eric Naulleau se sont pris le bec ! Tandis que la première a opposé riches et pauvres dans un débat mouvementé, le second l’a sommée de s’arrêter.

« Tu e****** tout le monde ! »

Furieux contre l’ancienne membre de la France insoumise, devenue chroniqueuse télé, Eric Naulleau lui a lancé : « Mais arrête ! Ce n’est pas un meeting, arrête ! » Et d’ajouter : « Ou tu es dans la démagogie ou tu es dans le terrorisme intellectuel… Arrête ! Choisis un troisième registre ! Tu casses les c******* de tout le monde ! »

Une remarque qui n’a pas du tout intimidé l’avocate. Raquel Garrido est repartie de plus belle, avant qu’Eric Naulleau ne lui assène de nouveau : « Arrête de monopoliser la parole ! C’est bon ! Arrête toi ! Tu emmerdes tout le monde ! Je le dis au nom de tout le monde ! Tu nous emmerdes ! »

C’est finalement le médecin chroniqueur du programme, Jimmy Mohamed, qui a interrompu cette joute verbale. Il a répliqué à Eric Naulleau : « Tu ne peux pas parler comme ça ! C’est le même qui me donnait des leçons de sexisme la semaine dernière ! Donc balaye devant ta porte avant de parler comme ça ! »

Balance ton post accusé de plagiat

Une ambiance électrique qui était à prévoir… L’émission de ce 5 décembre, montée en 24h par Cyril Hanouna s’était déjà attiré les foudres de France 2 dans l’après-midi. France télévision a en effet reproché à l’animateur d’avoir plagié le titre et le concept de son propre débat sur les grèves, dans « Vous avez la parole ». Le service public a choisi : « Pourquoi tant de colères ? Les Français face au pouvoir ».

De son côté, Cyril Hanouna avait mis en avant sur Twitter : « la priorité c’est de donner la parole aux gens et de faire avancer les choses ! », déplorant un bad buzz complètement inutile…