Inondations à Touba : Arona Coumba Ndoffène Diouf décortique la problématique

La problématique des inondations dans la ville sainte de Touba (Par Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf)

Au cours de ces deux dernières décennies, les inondations abominables ont considérablement augmenté dans la ville sainte de Touba et environnants. La négligence et le manque de prévision du Gouvernement du Président Macky Sall sont les seules conséquences malheureuses de cette calamité que subissent des millions d’habitants et de pèlerins dans la ville sainte. Le Président et ses administrateurs n’ont pas tenu compte de l’évidence du contexte démographique, de la croissance rapide de la population et du processus accéléré d’urbanisation dans la ville devenue un réservoir naturel d’eau de ruissellement et d’eaux usées. Cette situation résulte de l’absence d’une politique nationale d’urbanisation appropriée, d’un manque criard de vision dans la gestion de l’espace territorial et d’une carence pointue d’organisation et de planification rationnelle de l’usage domanial.

Cette démarche du Gouvernement est notamment illustrée par la déficience de restrictions objectives à l’occupation anarchique des terres du pays, particulièrement dans les zones vulnérables, susceptibles d’inondation et d’autres calamités. En lieu de trouver des solutions scientifiques durables et définitives aux problèmes des inondations de Touba, le Président Macky Sall et son Gouvernement ne nous ont servis que des « pansements » temporaires, le temps de « gérer » et de « terminer » la saison des pluies et après c’est « l’oubli » total jusqu’à la prochaine saison.

Avec sa structure urbanistique la classant parmi les villes les plus modernes, après Boston et Paris, identiques par leur géomorphologie circulaire centrée autour de monuments d’où convergent toutes les voies et avenues, Touba la Sainte subit toujours les austérités les plus atroces de manque d’eau et d’inondations. Durant onze années de tâtonnements, le régime du Président Macky Sall peine toujours à cerner les vraies problématiques des inondations et de l’eau potable dans cette ville spéciale et spirituelle. Ceci, en dépit des centaines de milliards proclamés investis chaque année pour son assainissement. Pourtant, son Bâtisseur Cheikh Ahmadou Bamba, en visionnaire, l’a tracé avec un génie monumental, il y a de cela cent ans, et avec une vision holistique sur son futur et son explosion démographique.

Alors où se situe donc le problème ?

La sursaturation de la nappe phréatique Maastrichtienne d’une capacité en eau estimée à plus de 40 milliards de mètres cubes ne peut plus absorber les eaux des pluies abondantes durant la saison des pluies. Ceci entraîne le stockage des eaux de ruissellement dans les zones à basses altitudes, occupées ou non, qui deviennent des lacs saisonniers. Normal, quand on maîtrise la géologie de la région, qui repose essentiellement sur le Quaternaire et le Continental Terminal, constitués principalement de sable jaune, de sable argileux, d’argile sableuse et de couches latéritiques constatées dans le village de Ndock au Sud de Touba et le village de Ndindy au Nord. L’argile, étant un sédiment particulier à granulométrie fine, a une capacité singulière à retenir une quantité abondante d’eau. On peut comprendre donc que le problème des inondations à Touba est plus profond et la solution durable ne consiste pas à utiliser des motos pompes pour dégager les eaux de ruissellement vers des réservoirs. Du charlatanisme jusque-là offert aux résidents de Touba par le Président Macky Sall, année après année. Aujourd’hui, le mal est si grave qu’il est urgent de trouver une solution scientifique et durable basée essentiellement sur des études sérieuses et détaillées et qui tiennent en compte les aspects géologique, géomorphologique, hydrologique et les types de sols présents. En plus, le contexte urbanistique et architectural, déjà mis en place par le Fondateur de la ville sainte depuis sa création, devrait être exploité en amont pour l’associer à toute recherche de solution durable.

En 2006, j’avais présenté au Président Abdoulaye Wade et à son Premier ministre d’alors, Monsieur Macky Sall, un programme scientifique d’urbanisation qui tenait en compte la gestion des eaux de ruissellement et des inondations au Sénégal. Ce programme que j’avais appelé « PURE », Programme d’Urbanisation et (de gestion des) Eaux de ruissellement, a été resoumis et présenté au Président Macky Sall, immédiatement après son élection à la tête du pays en 2012. Je rappelle que j’ai occupé la fonction de Ministre conseiller spécial dans son cabinet jusqu’à ma démission en 2022, pour m’opposer à sa troisième candidature aux élections de 2024. Le programme « PURE » propose une solution scientifique et définitive aux problèmes des inondations au Sénégal. Mes études sont basées sur une approche globale et principalement sur des méthodes numériques directes, telles que la modélisation 3D des nappes, la simulation numérique et l’optimisation multicritère. L’approche consiste, dans un premier temps, à coupler la spécification géométrique 3D issue de Système d’Information Géographique « SIG », avec la modélisation en mécanique des fluides « CFD ».

La finalité est de trouver les véritables raisons des inondations sur chaque site vulnérable. Cette méthodologie peut aussi être appliquée avec une précision proche du réel dans les zones urbaines ou semi-urbaines, dans la banlieue dakaroise et dans toutes les villes et villages du Sénégal. Elle propose ensuite une cartographie tridimensionnelle des caractéristiques des inondations dans les différentes localités choisies. Elle tient en compte la vitesse de ruissellement des eaux, leur hauteur et l’étendue des inondations dans ces différentes localités en se basant sur les informations du sol et sous-sol endogènes. Par conséquent, il suffit de circonscrire d’abord les parties inondées et ensuite celles inondables dans les localités concernées et les réaménager selon leur urgence et leur priorité. Dans une seconde phase, les résultats obtenus dans la première partie donnent des stratégies d’optimisation multicritères qui seront mises en œuvre afin de trouver, parmi une multitude de solutions proposées, des projets d’aménagement et d’habitat les plus convenables pour chaque localité étudiée.

Ces résultats vont répondre simultanément aux différentes contraintes géomorphologiques, géologiques, géotechniques, économiques et environnementales. Leur modélisation permet à la fois d’accélérer la procédure d’action sur les risques dans toutes les zones urbaines et rurales inondables et rassure quant à l’efficacité de la solution choisie. Cette méthodologie est à coût réduit pour les études et sa réalisation. Le coût était estimé, en 2006, au cinquième des dépenses allouées par le Président Wade pour lutter contre les inondations durant ses six premières années au pouvoir. Je rappelle que, depuis 2012, ce programme « PURE » dort dans les tiroirs du cabinet du Président Macky Sall.

Les aménageurs des gouvernements successifs de Wade et Sall ont manqué, dans leurs choix, de proposer des solutions scientifiques adéquates et durables au problème des inondations dans tout le pays. Leurs travaux se basent généralement sur des approches routinières et provisoires qui engendrent des coûts d’argent faramineux sur les dos des contribuables. Aucun de leurs programmes, concernant les inondations, n’a montré l’efficacité requise pour apporter des solutions scientifiques et durables. Toutes les tentatives proposées sont restées jusque-là incertaines et sans effet.

Je reviendrai sur l’état des lieux de la problématique de l’alimentation en eau potable et pour l’agriculture à Touba avec des propositions de solutions.

Pr Arona Coumba NDoffene Diouf, PhD – Science de la Terre, de l’Espace et de l’Environnement Université d’Etat de la Ville de New York- CUNY – Graduate Center, New York, Etats Unis (https://gcees.commons.gc.cuny.edu/alumni/)

Pr Arona Coumba NDoffene Diouf est Récipiendaire, en 2014, de la médaille américaine Leadership du meilleur scientifique dans la région transatlantique décerné au Capitol à Washington, aux États Unis