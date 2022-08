Inondations à Touba : Les autorités accélèrent le pas

La Direction chargée de la gestion et de la prévention des inondations s’est engagée à déployer une vingtaine de camions hydrocureurs dans le cadre de la gestion des inondations à Touba, 10 jours avant et 25 jours après le Grand Magal, a annoncé le Gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. «La Direction chargée de la gestion et de la prévention des inondations a pris la décision mercredi, lors d’une réunion de coordination tenue à Touba, de mettre à notre disposition une vingtaine de camions hydrocureurs, 10 jours avant et 25 jours après le Magal», a-t-il indiqué.

Il a précisé que ces camions hydrocureurs allaient s’ajouter aux 18 autres déjà mobilisés dans la ville sainte dans le cadre du plan d’Organisation des secours (Orsec). Selon lui, ce plan a permis la mise en place d’un dispositif normal doté de stations fonctionnelles de pompage dans la cité religieuse. Lire la suite en cliquant ICI