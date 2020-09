Inondations : Les populations de Mbao en colère contre Aly Ngouille Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam

Les populations de Mbao sont très remontées contre Aly Ngouille Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam. En effet, le ministre de l’Eau, de l’Assainissement et son homologue en charge de l’intérieur avaient déclaré, lors de leur visite dans les zones inondées de la banlieue, que les eaux pompées à Keur Massar et alentours vont être déversées à Mbao.

Une chose que les Mbaois ne compte pas laisser passer. Dans une déclaration conjointe, toutes les plateformes de la commune se sont levées en un seul homme pour dire non à ce projet qui risque de faire de nouveaux sinistrés dans la commune.

« Les Plateformes pour le Développement Durable de Mbao et Commune de Mbao Suggestions ont fait une jonction de leurs forces afin de mieux prendre en charge tous les problèmes qui interpellent leur responsabilité de citoyen. Ainsi, à la suite des constats faits sur place, nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale que contrairement aux propos du ministre de l’eau et de l’assainissement Serigne Mbaye THIAM, le marigot de Mbao est loin d’être maitrisé parce que n’ayant jamais l’objet de travaux sérieux. Le Ministre a affirmé sans broncher ni sourciller que « beaucoup de moyens ont été investis au niveau du marigot de Mbao et que la situation est maitrisée sur site ».

Ces propos avancés, lors d’une visite de constatation des dégâts des inondations au niveau de Keur Massar, sont considérés comme irresponsables surtout venant d’une haute personnalité de l’état

La réalité est tout autre et ce discours mais à la limite irrévérencieux á l’endroit de toute la population de Mbao.

En effet, depuis plus de 10 ans, la population de Mbao réclame en vain le dragage du marigot afin de contenir la quasi-totalité des eaux usées et de ruissellement de la Région de Dakar. Le lit du marigot déborde constamment et perturbe le quotidien des riverains. Avec les pluies diluviennes du samedi, beaucoup de maisons sont submergées par les eaux. Ainsi, il convient de signaler qu’en essayant de soulager les populations de Keur Massar on va créer des problèmes encore plus graves aux populations de Mbao qui vivent entre les deux bras du marigot. C’est dire donc qu’il ne s’agit que d’une situation d’urgence consistant tout simplement à déplacer un problème, car déverser les eaux pluviales de Keur Massar au niveau du marigot de Mbao sans mesures d’accompagnement durables pour ce site, c’est aggraver le quotidien des Mbaois.

Ainsi, avec le déclenchement du plan ORSEC, nous populations de Mbao attendons des solutions beaucoup plus sérieuses et pérennes, c’est pourquoi nous exigeons le dragage immédiat des marigots de Mbao assujetti à un projet d’aménagement pour soulager les populations environnantes.

En outre, les deux mouvements citoyens ont joint leurs forces pour faire face à cette volonté inique de reléguer une frange importante de la population au second plan et leur riposte sera au prorota des enjeux sociaux », ont écrit les plateformes, dans une note parvenue à xibaaru.

A signaler que le canal principal destiné à évacuer l’eau au niveau de la commune de Mbao est déjà plein et qu’à chaque pluie il déverse son trop plein d’eau dans les maisons aux alentours.

Niakaar Ngom depuis Mbao pour Xibaaru