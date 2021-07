Plan anti inondations…l’incompétence du ministre Oumar Gueye

Le 17 septembre 2020, le chef de l’Etat Macky Sall en visite à Keur Massar dégageait un plan anti inondation de 30 milliards. Et le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye avait promis la fin des inondations. Mais un an après les travaux ne sont pas encore finies et les pluies risquent de noyer tous les efforts déjà entrepris.

« Nous pouvons dire que le dispositif de pompage est opérationnel et là, c’est un record, c’est vraiment une performance qu’il faudrait saluer », a déclaré le ministre Oumar Gueye

Un an pour mettre un dispositif de pompage. Mais où sont les 30 milliards ?

Le ministre qui visitait les travaux de construction des ouvrages de lutte contre les inondations dans le département de Keur Massar a étalé toute son incompétence. Depuis 2020, les localités de keur Massar n’ont eu qu’un dispositif de pompage des eaux de pluies…Quelle tragédie pour ces populations qui attendaient plus après la mise à disposition d’un fonds de 30 milliards FCFA…