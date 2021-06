Le ministre Oumar Gueye sur les chantiers contre les…inondations

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires. M. Guèye, et porte-parole du gouvernement, a visité les chantiers « contre les inondations » dans la commune de Keur Massar et la forêt classée de Mbao, dans le département de Pikine.

Le ministre se dit satisfait de l’avancée des travaux contre les inondations à 85% et et est assuré que d’ici la fin du mois de juin, le gap des 15% qui reste va être réglé.

Oumar Guèye a aussi soutenu que les entreprises engagées dans la réalisation de ces ouvrages destinés à lutter contre les inondations se sont données à fond. Il a annoncé qu’un dispositif idoine a été mis en place pour assurer un système de pompage performant.

Oumar Guèye était accompagné d’experts, d’officiels, de représentants de l’administration territoriale et des autorités municipales des départements de Pikine et Keur Massar