Insécurité…Des agressions en plein jour à Dakar

L’insécurité est devenue préoccupante dans le pays surtout à Dakar. Les agresseurs n’attendent plus la nuit pour perpétrer leur sale besogne. Trois agresseurs sur des motos ont été signalés sur la route nationale n°1 samedi vers 15h, d’après la gendarmerie. Et l’intervention des éléments du poste de gendarmerie des baux-maraîchers a permis d’interpeller un malfaiteur. Les deux autres agresseurs ont pris la fuite, laissant leurs motos sur place. Au même moment, plus d’une dizaine de jeunes sur des motos ont agressé de paisibles citoyens sur l’avenue Bourguiba. Ils ont chipé plusieurs sacs et portables de femmes, d’après un confrère de «Pressafrik» témoin de la scène.

D’ailleurs, il a échappé de justesse. Pendant qu’il appelait la police, un autre groupe de plus de 20 personnes a débarqué pour commettre les mêmes forfaits. Notre confrère repris par L’As a été encerclé par deux d’entre eux, mais il a engagé le combat pour sauver son ordinateur. Il a été secouru par deux étrangers. En colère, notre confrère se demande où sont les forces de défense et de sécurité qu’on voit à chaque fois que l’opposant Ousmane Sonko sort de chez lui.