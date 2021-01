Il s’agit plutôt du décret N* 96-228 et non N* 96-226.

Aucune loi visée ne donne pouvoir au gouverneur de prendre une mesure qui interdit la circulation des personnes et des biens, de 21h à 5h du matin.

Or l’article 11 de la constitution dispose clairement : « Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté sauf dans les cas prévus par la loi. »

Or, en l’espèce, aucun régime d’exception n’est en vigueur puisque le décret instituant l’état d’urgence n’a pas été prorogé et la nouvelle loi modifiant celle relative à l’état d’urgence et à l’état de siège n’est pas encore promulguée.