Interdiction des sachets plastiques : Des milliers d’emplois jetés à l’eau

L’interdiction des sachets plastiques de faible micronage, à compter du 20 avril 2020 risque d’être fortement ressentie par les entreprises qui s’activent dans la fabrication, le transport et la distribution de l’eau en sachets plastiques notamment. Mais aussi par ces nombreuses femmes qui s’activent dans la vente de glace. Ceci risque de causer la perte de nombreux emplois.

« Il y a plus de sept personnes qui travaillent dans mon entreprise. Elles sont payées par mois. Et plus de 20 autres personnes qui ne sont pas directement liées à l’entreprise, mais parviennent à gagner de l’argent. Ce sont des commerciaux, les distributeurs, les chauffeurs et les détaillants. Tous ces gens vont se retrouver au chômage et d’autres sont obligés d’aller vers un autre travail. Ce sera difficile pour nous. Si on applique la loi, on va arrêter », confie l’entrepreneur Alpha dans les colonnes du journal l’Observateur.

Les femmes qui gagnent entre 2000, 3000 et 3500 FCFA ont peur de se retrouver au chômage si l’interdiction est appliquée.

Pour les entrepreneurs qui ont investi depuis plusieurs années dans la commercialisation de l’eau en sachet, aussi, « Ce sera une grosse perte et une augmentation du taux de chômage. Ce sont des pères de famille qui vont se retrouver sans travail si l’État ne recule pas », explique Woré Seck à la tête d’une usine de fabrication de sachets d’eau établie à Rufisque.

La jeune entrepreneuse confie: « Notre objectif c’est de rester au pays pour investir. J’ai acheté la machine qui imprime les sachets à 8 millions de francs CFA et cela ne fait même pas trois mois. Elle vient de la Chine. Pour le dédouanement, j’ai payé 1 million 800 mille francs CFA. Elle coûte 1 million 655 000 FCFA ».