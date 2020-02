Déclaration de patrimoine : Doudou Wade demande au Président de se soumettre à la loi

Doudou Wade invité par Pape Ngagne, dans son émission « Faram Faccé » du Mercredi passé, s’est prononcé sur la déclaration de patrimoine.

Selon l’ancien président du groupe parlementaire du PDS, la constitution est claire : » le président nouvellement élu doit obligatoirement faire sa déclaration de patrimoine et la rendre publique. Et depuis sa réélection à la tête du pays, est-ce que le président Macky Sall l’a fait? Non! »

Et selon Doudou Wade ceci justifie le fait que « le ministre Moustapha Diop ait refusé de se soumettre au contrôle de la cour des comptes », avant d’ajouter : « si le président refuse de se soumettre à la loi, les ministres, les députés refuseront de le faire. »

Le ministre Moustapha Diop est accusé par la Cour des comptes de propositions diffamatoires et d’entrave à l’action de la Cour dans l’exercice régulier de leurs fonctions de magistrat.