Saint-Louis : Un nouveau point focal ADEPME au service des entrepreneurs

La cérémonie d’installation du point focal de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) à Saint-Louis a marqué une étape décisive dans la stratégie nationale de transformation économique. Devant les autorités administratives, les représentants de la Chambre de Commerce, les chefs de services et les partenaires, le Directeur général de l’ADEPME, Monsieur Alpha Thiam, a livré un discours fort, empreint de vision et de détermination.

Pour Alpha Thiam, l’ouverture de ce point focal dépasse la simple création d’un bureau administratif. Il s’agit d’un « point d’impact, un point d’appui, un point d’accélération » destiné à rapprocher l’action publique des entrepreneurs et à transformer les ambitions locales en entreprises solides.

Le Directeur général a rappelé que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050, porté par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette vision repose sur la valorisation des territoires, la souveraineté économique et le renforcement du secteur privé national.

Dans son allocution, Alpha Thiam a insisté sur le rôle central des petites et moyennes entreprises dans la création d’emplois, l’innovation et la transformation des ressources locales. « Les PME sont au cœur de notre souveraineté économique », a-t-il affirmé, soulignant que l’ADEPME entend leur offrir un accompagnement concret pour accéder aux opportunités et se positionner dans les chaînes de valeur.

La région de Saint-Louis se trouve à un moment charnière de son histoire économique, avec la découverte et l’exploitation du pétrole et du gaz. Alpha Thiam a insisté sur l’importance du contenu local, afin que les richesses générées profitent en priorité aux entreprises sénégalaises, aux territoires et aux populations.

L’objectif est clair : permettre aux PME de Saint-Louis de bénéficier directement des projets pétroliers et gaziers, en les aidant à répondre aux standards internationaux et à décrocher des contrats générateurs d’emplois et de valeur ajoutée.

Le Directeur général de l’ADEPME a lancé un appel à l’efficacité et à la rapidité : « Le temps des intentions est terminé. Le temps de l’action commence. Nous ne serons pas jugés sur ce que nous annonçons, mais sur ce que nous transformons. »

Il a pris l’engagement de faire du point focal de Saint-Louis un espace d’opportunités, d’innovation et de coopération, invitant l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels à s’approprier cet outil.

Alpha Thiam a réaffirmé l’ambition de l’ADEPME de bâtir un tissu de PME solide, compétitif et capable de porter l’ambition du Sénégal à l’horizon 2050. Son mot de clôture, « Amal Ndieurigne PME Yi Ngir Amal Ndieurigne Askane Wi » (Renforcer les PME pour renforcer la Nation), a résonné comme un appel à l’unité et à la mobilisation collective.