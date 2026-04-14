Bénin : Romuald Wadagni élu avec 94% des voix

Au Bénin, Romuald Wadagni remporte la présidentielle avec 94% des suffrages exprimés. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche ont été annoncés par la Commission électorale nationale autonome (Céna) dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril 2026.

94% pour le candidat du pouvoir Romuald Wadagni pour près de 6% pour celui des FCBE, Paul Hounkpè, opposition dite modérée. L’actuel ministre de l’Économie et des Finances est élu au premier tour et à l’âge de 49 ans pour un mandat de 7 ans.

Paul Hounkpè n’a pas attendu les résultats provisoires de la Céna pour reconnaitre sa défaite, rappelle notre envoyée spéciale à Cotonou, Magali Lagrange. Le candidat des FCBE avait déjà félicité le dauphin de Patrice Talon dans un communiqué. De l’avis de nombreux observateurs, l’issue du scrutin faisait peu de doute.

Chiffre attendu, celui de la participation : près de 59 %, selon ces résultats provisoires. Lors de la dernière présidentielle en 2021, elle était de 50%, selon les chiffres officiels, Patrice Talon avait alors été réélu avec 86% des voix.

Le vote a pu se dérouler sur l’ensemble du territoire, rassure le président de la Céna. Sacca Lafia mentionne des « volontés de perturbations dans certaines localités du nord », face auxquelles les forces de défense et de sécurité ont permis de « sanctuariser le vote ». Sans plus de précisions.

Il revient désormais à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs.