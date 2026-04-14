Kébémer : L’ADEPME salue l’engagement exemplaire de la crèche YACINE RASSOUL GAYE

Dans le cadre de sa tournée dans la zone Nord, le Directeur général de l’ADEPME a effectué une visite à la crèche YACINE RASSOUL GAYE, bénéficiaire d’un appui dans le cadre du projet Jeunesse Nord, mis en œuvre avec le PNUD. Cette subvention a permis de renforcer significativement les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants, à travers l’acquisition de matériel de surveillance pour leur sécurité, l’aménagement d’un espace de jeu, l’achat d’équipements destinés aux enfants ainsi que d’électroménagers pour la cuisine.

Dirigée par Mme Bineta, cette crèche occupe une place particulière dans le territoire, puisqu’elle constitue la seule structure de ce type dans tout le département de Kébémer. À travers cette initiative, c’est tout un service de proximité essentiel à la communauté qui est consolidé, en particulier pour les familles et les femmes actives ayant besoin d’un cadre sûr et adapté pour la garde de leurs enfants.

À cette occasion, le Directeur général de l’ADEPME a salué l’engagement remarquable de cette brave dame, dont le travail quotidien répond à un besoin social majeur. Il a rappelé que les crèches, bien qu’assurant une mission d’utilité publique, sont également de véritables entreprises, qui méritent à ce titre un accompagnement structuré pour renforcer leur viabilité, leur qualité de service et leur impact social.

L’ADEPME a ainsi réaffirmé sa volonté de poursuivre l’accompagnement de la crèche YACINE RASSOUL GAYE à travers ses différents programmes, dans une logique de soutien aux initiatives entrepreneuriales à forte utilité sociale. Cette visite illustre une nouvelle fois l’ambition de l’Agence : appuyer des champions territoriaux capables de concilier activité économique, service à la communauté et création de valeur durable.