Angleterre : Un jeune Sénégalais de 16 ans poignardé à mort

Un jeune Sénégalais de 16 ans, Baye Birame Fall, a été «sauvagement poignardé à mort», à Peterborough, à l’est de l’Angleterre. Les premières informations concernant ce drame tragique font état d’une attaque qu’aurait subie l’adolescent, perpétrée dans des circonstances violentes par une bande d’adolescents composés de garçons et de filles, armés de couteaux.

Décrite comme particulièrement brutale, l’agression « sauvage », qui s’est déroulée dimanche 12 avril dernier, vers 19 heures, en pleine rue, à proximité du réputé centre commercial «Ortongate», au quartier Riseholme, a profondément choqué la communauté locale. La victime n’a pas survécu à ses blessures malgré l’intervention des secours.

Les premiers éléments de l’enquête, ouverte par les autorités britanniques pour retrouver les auteurs du drame, ont permis l’arrestation d’un mineur de 15 ans, d’un jeune homme de 18 ans et de deux jeunes filles âgées de 17 et 16 ans. Les suspects sont tous originaires de la ville du drame. La Police de Cambridgeshire estime que «rien, à ce stade de la procédure, ne permet d’affirmer que l’acte a un caractère raciste».

Sous le choc suite au drame, la communauté sénégalaise de la diaspora lance des appels à la justice et à la sécurité. Une tragédie qui relance les préoccupations sur la violence impliquant des jeunes à l’étranger. Selon un proche du dossier, « le jeune homme présenté comme ayant donné les coups mortels à Baye Birame Fall avait posté une vidéo dans laquelle il revendiquait le crime, soutenant fièrement : « j’ai éliminé un noir ».

Source : Seneweb