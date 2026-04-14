Pout Diack : Un père de trois enfants retrouvé pendu à un arbre

Tristesse et consternation ont secoué le village de Pout Diack, dans le département de Thiès, à la suite de la découverte macabre du corps sans vie d’un autochtone, dans l’après-midi du lundi 13 avril 2026.

Selon Seneweb, l’homme était marié à une femme et père de trois enfants. Comme à son habitude, ce jour-là, tôt le matin, il s’était rendu à son lieu de travail, à Tassette. Mais, vers 15 h, les populations de Pout Diack disent avoir aperçu le corps « attaché à un arbre, dans des circonstances troubles ».

Alertées, les forces de défense et de sécurité ont procédé au constat d’usage et ont déposé le corps à la morgue du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour autopsie. Une enquête a été ouverte.