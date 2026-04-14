Louga : PITEX, l’espoir d’une relance de l’industrie textile sénégalaise

Dans le cadre de sa tournée dans la zone Nord, le Directeur général de l’ADEPME a effectué une visite à PITEX Louga, une entreprise industrielle positionnée sur le segment stratégique du textile. Cette visite s’inscrit dans une démarche de proximité visant à identifier et accompagner des initiatives à fort potentiel de transformation économique.

Longtemps considérée comme un levier majeur d’industrialisation dans plusieurs pays émergents, l’industrie textile a connu un recul significatif au Sénégal. Aujourd’hui en perte de vitesse — voire en situation d’hibernation —, cette filière n’en demeure pas moins porteuse d’opportunités importantes en matière de création d’emplois, de substitution aux importations et de valorisation du « Made in Sénégal ».

C’est dans ce contexte que PITEX ambitionne de redonner au textile toute sa place dans l’économie nationale. L’entreprise développe un projet industriel structurant, avec une capacité projetée de 9 000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects, traduisant ainsi un potentiel d’impact considérable, notamment pour la région de Louga.

Au-delà des perspectives en matière d’emploi, PITEX vise également à capter une part significative du marché national en proposant une production locale compétitive, adossée à un savoir-faire déjà disponible. Une orientation stratégique en phase avec les enjeux de souveraineté économique et de relocalisation industrielle.

Lors de cette visite, le Directeur général de l’ADEPME a salué la vision portée par les promoteurs de PITEX, tout en insistant sur la nécessité de renforcer l’accompagnement de ce type d’initiatives industrielles. Il a notamment rappelé le rôle central des structures d’appui, telles que le Bureau de Mise à Niveau (BMN), le 3FPT et le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), aux côtés de l’ADEPME, dans la structuration et le financement des projets à fort potentiel.

Toutefois, des défis subsistent. L’un des principaux enjeux demeure l’opérationnalisation complète de l’unité industrielle, notamment à travers l’équipement et la mise en service des 6 000 mètres carrés d’infrastructures déjà disponibles. Une étape décisive pour permettre à l’entreprise de passer à l’échelle et de concrétiser ses ambitions.

À travers cette visite, l’ADEPME réaffirme son engagement à soutenir l’émergence de champions industriels nationaux, capables de contribuer à la transformation structurelle de l’économie sénégalaise. La relance de la filière textile apparaît, dans ce cadre, comme un axe stratégique à fort potentiel, nécessitant une mobilisation concertée de l’ensemble des acteurs publics et privés.