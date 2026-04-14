Thiès : Accusé de viol…un chauffeur acquitté après 3 ans de prison

Le chauffeur S. Badiane est acquitté au bénéfice du doute dans l’affaire de viol, pédophilie et détournement de mineure qui l’opposait à la fille R. Ndiaye, âgée de 13 ans. Le délibéré a été rendu ce mardi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès. Il a été jugé le mardi 10 mars 2026 pour ces faits qui se seraient déroulés en novembre 2023 à Pout.

Selon les éléments du dossier, la victime présumée, R. Ndiaye, avait été confiée à la mère du prévenu. Les deux parties partageaient ainsi le même toit. L’affaire a éclaté le jour où la jeune fille a pris la fuite en apercevant S. Badiane s’approcher d’elle. Interrogée par son frère sur cette réaction de peur, elle a fini par confier que S. Badiane abusait sexuellement d’elle. Alerté, le père de la victime a conduit sa fille au poste de santé pour un examen. Le certificat médical établi à l’issue de cette consultation a attesté que la mineure avait déjà eu des rapports sexuels. L’accusé a été interpellé peu après à la suite du dépôt d’une plainte.

À la barre, le prévenu avait catégoriquement rejeté les accusations portées contre lui. Il avait soutenu que ces déclarations étaient mensongères et que la mineure aurait été poussée à tenir de tels propos.

De son côté, la partie civile, R. Ndiaye, avait maintenu ses accusations avec fermeté. Elle avait affirmé devant la chambre que le prévenu l’avait violée à trois reprises dans un bâtiment inachevé et dans sa chambre. La jeune fille avait également précisé qu’après chaque rapport, l’accusé lui interdisait d’en parler sous peine de représailles, malgré les douleurs qu’elle ressentait.

Dans son réquisitoire, le procureur de la République avait relevé que, depuis l’ouverture de la procédure, le prévenu n’avait cessé de contester les faits tandis que la partie civile était restée constante dans ses accusations. Toutefois, il avait estimé que ces accusations reposaient essentiellement sur des déclarations, sans preuves matérielles irréfutables ni témoins directs. Estimant que cela laissait subsister un doute raisonnable, le parquet avait requis l’acquittement du prévenu au bénéfice du doute.

La défense, assurée par Me Ayi et Me Faty, avait salué la position du ministère public, affirmant que le procureur avait fait preuve de rigueur intellectuelle en sollicitant l’élargissement de leur client.

Avec Seneweb