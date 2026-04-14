Suspension temporaire des ventes d’oignons des agro-industries

Dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’oignon local, l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a renforcé son dispositif de contrôle afin de garantir l’approvisionnement, l’accessibilité et une coexistence équilibrée entre exploitations familiales et grandes entreprises agricoles.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé la suspension, du 15 avril au 1er juin 2026, de la mise en marché des oignons issus des agro-business. Cette décision vise à stabiliser le marché, protéger les producteurs familiaux et assurer des prix plus rémunérateurs.

Selon une circulaire officielle, l’analyse du marché a révélé une surabondance de l’offre, provoquant une chute des prix et des pertes post-récolte pour les petits exploitants. Les agro-industries dépourvues de capacités de stockage sont invitées à recourir aux infrastructures mises à disposition par l’ARM. Par ailleurs, un suivi régulier des prix sera effectué pour prévenir toute spéculation et préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Le ministre appelle à un strict respect de cette mesure, considérée comme essentielle pour consolider les acquis et promouvoir la production nationale. Il est également précisé que tout transport d’oignons devra être accompagné d’une lettre de voiture validée par l’ARM.