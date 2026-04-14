Louga : l’ADEPME engage les conducteurs de Jakarta dans une dynamique de formalisation et de structuration

Dans le cadre de sa tournée dans la zone Nord, le Directeur général de l’ADEPME a poursuivi ses activités à Louga par une rencontre stratégique avec les conducteurs de motos-taxis, communément appelés « Jakarta ». Cette séance d’échanges s’est tenue en présence du PCS de l’ASPIT et de l’adjoint au Préfet du département de Louga, traduisant l’importance accordée à ce secteur dans les politiques d’accompagnement des acteurs économiques.

Au cœur des discussions : la nécessité de structurer et de professionnaliser un secteur en pleine expansion, mais encore largement dominé par l’informel. Le Directeur général de l’ADEPME a ainsi mis en avant plusieurs axes d’intervention prioritaires, notamment l’accompagnement à la formalisation, condition essentielle pour accéder aux dispositifs publics d’appui et de financement.

L’accent a également été mis sur le renforcement des capacités des conducteurs, à travers des formations ciblées en sécurité routière, en code de la route, mais aussi en gestion financière et organisationnelle. Ces compétences apparaissent aujourd’hui indispensables pour améliorer la qualité de service, réduire les risques et assurer la pérennité des activités.

Par ailleurs, l’ADEPME a sensibilisé les conducteurs sur l’importance de l’accès à la couverture sanitaire universelle, ainsi que sur la nécessité de s’équiper en matériels de protection adaptés. L’accès au financement pour l’acquisition de motos a également été identifié comme un levier clé pour améliorer les conditions de travail et la productivité des acteurs.

Dans une perspective de structuration durable, le Directeur général a encouragé les différentes associations à se regrouper en sociétés coopératives, un modèle organisationnel permettant de mutualiser les ressources, de mieux défendre les intérêts des membres et de développer des investissements collectifs, notamment dans des secteurs porteurs comme l’agriculture et l’élevage.

La rencontre a également été marquée par la présentation de l’application Aycaa, développée avec l’appui de l’ADEPME et présentée par M. Abasse NDIAYE. Cette solution numérique vise à digitaliser le transport par moto Jakarta, en proposant une plateforme intégrée de commande et de livraison. L’ambition du projet est de contribuer à une meilleure organisation du secteur, à travers la traçabilité des services, l’amélioration de la relation client et l’intégration progressive des acteurs dans une économie formelle et moderne.

À travers cette initiative, l’ADEPME confirme son rôle de catalyseur dans la transformation des activités informelles, en accompagnant leur structuration, leur professionnalisation et leur intégration dans les dynamiques de croissance inclusive.