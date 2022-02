Interpol traque les prédateurs sexuels…dans le secteur humanitaire

Dans le cadre du plus important partenariat qu’il ait jamais conclu avec le secteur humanitaire, Interpol a lancé un nouveau projet dont l’objectif est de prendre des mesures répressives à l’encontre d’auteurs d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels travaillant pour des organisations actives dans les domaines de l’humanitaire et du développement, renseigne Rewmi.

Le projet Soteria (du nom de la déesse grecque de la sécurité) a déjà reçu le soutien de plus de 20 organisations humanitaires de premier plan, parmi lesquelles Oxfam, Save the Children et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.