Irina Shayk : « Cristiano Ronaldo traite mal les femmes »

Irina Shayk, l’ex petite amie de l’international Portugais Cristiano Ronaldo a récemment confié dans une interview les raisons pour lesquelles elle n’est plus avec le joueur. Des raisons qui ont fait qu’elle ne se sentait pas vraiment bien dans sa relation avec Ronaldo.

Irina Shayk a déclaré que la star du football n’était pas du tout un homme en qui on pourrait avoir confiance. “Je veux un homme honnête et loyal. Un homme qui sait respecter les femmes. Je ne peux pas croire un homme qui nous fait tomber et nous rend malheureux. Ce n’est pas l’attitude d’un homme, mais d’un enfant. Je pensais avoir trouvé l’homme parfait, mais en fait, ce n’était pas le cas. » a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’une femme se sent toujours mal avec le mauvais homme. Je me sentais moche, agitée et mal à l’aise à ses côtés”, a t-elle conclu.