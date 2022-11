Ismaïla Sarr : « C’était important de rendre hommage à Bouba Diop »

Auteur du premier but de la victoire synonyme de qualification aux 8es de finale contre l’Equateur (2-1), Ismaïla Sarr est revenu sur ce succès en zone mixte.

« Ça fait plaisir de gagner ce match, on devait le gagner pour se qualifier. Félicitations à toute l’équipe et au coach. Le coach nous a dit avant le match qu’il fallait s’attendre à match difficile, un duel très âpre et physique mais au final on s’en est bien sorti », a-t-il expliqué avant de revenir sur l’homme rendu au défunt « Lion » Pape Bouba Diop.

« C’était important (de rendre hommage à Bouba Diop, NDLR) parce que c’est un joueur qui a fait énormément pour le Sénégal, nous aussi nous allons tout faire pour écrire notre propre histoire » , a ajouté Ismaïla Sarr repris par Senego.