Israël confirme être en contact avec des extraterrestres

Les débats portant sur l’existence ou non des extraterrestres sont de plus en plus récurrents. Il y a quelques semaines, le richissime entrepreneur Elon Musk affirmait que les pyramides d’Égypte ont été construites par des extraterrestres. Après lui, c’est l’ex-chef de la sécurité spatiale en Israël qui vient confirmer l’existence des « marsiens ».

Les extraterrestres existent-ils réellement?

Haim Eshed, c’est le nom de l’ancien chef de la sécurité spatiale. Auteur de « L’univers au-delà de l’horizon, conversations avec Haim Eshed », l’homme représente beaucoup pour l’État d’Israël. Disposant d’un doctorat en aéronautique, il a déjà supervisé le lancement de plus d’une vingtaine de satellites israéliens, a été trois fois gratifié du prix de la sécurité israélienne. Également inventeur, il a reçu la médaille d’honneur du chef d’état-major pour une invention tenue jusque-là secrète.

Selon Haim Eshed, les extraterrestres n’ont rien à voir avec la fiction mais existeraient bel et bien. Il va plus loin déclarant que ces extraterrestres sont souvent en communication avec l’Israël et les États-Unis. L’ancien président américain Donald Trump aurait même voulu dévoiler le mystère mais a été dissuadé par les «hommes verts » qui le lui ont défendu.

D’après le militaire, ces extraterrestres organisés en fédération galactique vivent sur Mars et des représentants de l’Israël et des États-Unis seraient avec eux. Ils ont aidé les humains à éviter plusieurs catastrophes nucléaires et ont beaucoup à avoir avec le développement de l’homme.

Si Haim Eshed a tenu à faire toutes ces déclarations c’est parce qu’il pense que le monde a assez évolué et que les humains sont désormais prêts à accepter la vérité selon laquelle ils ne sont pas les seuls à vivre sur la planète. Est-ce vraiment le cas ? Nous le saurons assez tôt.