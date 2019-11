Jalouse de ses propres enfants, elle les tue

Une mère de famille américaine a été avoué avoir tué ses trois jeunes fils parce qu’elle était jalouse de l’attention que son mari leur apportait.

Une mère habitant dans l’Ohio, aux Etats-Unis, a reconnu mardi devant la justice avoir tué ses trois jeunes fils, morts etouffés, indique le «Springfield News-Sun». Agée de 27 ans, Brittany Pilkington a expliqué son geste par la jalousie qu’elle ressentait à leur égard. Selon elle, son mari – autrefois petit ami de sa mère – leur accordait trop d’attention. Noah, âgé de 3 mois, a été retrouvé mort en août 2015 dans l’appartement familial. Quelques mois plus tôt, en avril, c’est Gavin, 4 ans, qui était lui aussi découvert sans vie. Le troisième, Niall, un nourrisson, est mort en juillet 2014.

C’est lorsque la police est intervenue pour le troisième décès, celui de Noah, que la mère a tout avoué. En plus d’être jalouse de ses fils, elle a également fait savoir qu’elle n’acceptait pas que leur fille, elle non plus, ne reçoive pas d’attention de la part de son père.

Grâce à l’accord passé avec la justice, la mère a pu éviter la peine de mort et a écopé de 37 ans de prison mardi. Pour sa défense, ses avocats avaient en outre fait savoir que leur cliente souffrait de déficiences mentales dues à un empoisonnement au plomb lorsqu’elle était enfant et à des années d’abus physiques et sexuels, de la part de sa propre mère. «Elle avait un monstre dans sa vie. On lui a montré de la pornographie, elle a été violée, violée de façon répétée», ont fait savoir ses avocats, cités par le «New York Post». Après la mort du petit Noah, le père, Joseph Pilkington, a été inculpé d’ agression sexuelle pour avoir mis enceinte Brittany Pilkington en 2009, lorsqu’elle n’avait que 17 ans.