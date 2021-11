L’Ong Jamra est passée à l’acte ce jeudi. Pour le compte de l’Ong, Me Moussa Sarr a déposé au parquet une plainte contre Aminata Badiane et X pour apologie du viol, association de malfaiteurs et complicité passive de proxénétisme. A signaler que plus de 200 plaintes ont été déja déposées contre Aminata Badiane. Voici une copie de la plainte publiée par Jamra sur Facebook…