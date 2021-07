« J’aurais dû faire ce p****n de vaccin » : le dernier SMS d’un Américain mort du Covid

Michael Freedy, 39 ans, est tombé malade du Covid-19 après des vacances à San Diego, en Californie. Hospitalisé, il est mort deux semaines plus tard.

« On voulait juste attendre un an, pour voir quels effets le vaccin avait sur les gens. » Jessica Duprez est en larmes à la télévision locale Fox 5 Las Vegas. Jeudi 29 juillet, elle a perdu Michael, son fiancé avec qui elle est en couple depuis sept ans. Il est mort du Covid-19 et n’était pas vacciné.

Son histoire, elle l’a aussi racontée sur une page « GoFundMe », un site de collecte de fonds. Tout débute à la mi-juillet, lors de vacances en famille, avec leurs deux enfants et les trois que Jessica a eu lors une précédente union. Pendant une journée à la plage, Michael prend de gros coups de soleil, au point d’avoir des cloques sur le dos. Ne se sentant pas bien, il se rend à l’hôpital et fait dans le même temps un test Covid. Il se révélera positif.

Tout s’enchaîne rapidement. Michael tente de se soigner seul contre la covid et de s’isoler du reste de la famille mais la situation s’aggrave. Une nuit, il se réveille et a dû mal à respirer. Jessica le conduit aux urgences. Il est vite transféré dans une unité de soins intensifs et intubé. Les médecins détectent une pneumonie qui a infecté ses deux poumons.

« Il était en bonne santé »

Au fil des jours, le couple reste en contact par SMS. Dans l’un de ses derniers messages envoyés à sa fiancée, Michael écrit, plein de regrets : « J’aurais dû faire ce putain de vaccin. » En effet, ni lui, ni Jessica, ni le fils de celle-ci âgé de 17 ans n’étaient vaccinés.

« Il était en bonne santé », se désespère Jessica encore abasourdie dans son témoignage télévisé. La décision d’attendre pour se faire vacciner, elle la regrettera toute sa vie, confie-t-elle.

Choquée par ce drame, elle s’est finalement fait vacciner avec son fils de 17 ans et milite pour convaincre les gens à faire de même. La cagnotte « GoFundMe » est également toujours en ligne. En un jour, Jessica a récolté environ 15 000 euros qui devront l’aider à payer tous les frais médicaux.