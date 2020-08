Journée de Reboisement : Le Préfet interdit l’accès à la Plateforme pour le Développement de Mbao

La Plateforme pour le Développement de Mbao a eu, hier dimanche, une amère surprise lors de la célébration de la journée régionale de reboisement. Répondant conformément à l’invitation par voie de presse du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable relative à cette initiative, les membres de ladite plateforme se sont vue refusé l’entrée par le préfet.

« Conformément à l’invitation par voie de presse du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable relative à la journée régionale de reboisement, célébrée ce dimanche 16 août au niveau de la forêt classée de Mbao, la Plateforme pour le Développement de Mbao qui a compris que planter des arbres, c’est contribuer à l’augmentation de l’espérance de vie a répondu à l’invitation.

Cependant, nous avons été amèrement surpris de constater que le préfet lui-même nous a refusé l’accès au site sous prétexte que la plateforme n’a pas été invitée par les autorités et que par conséquent ses membres n’étaient pas les bienvenus. Ainsi, il a dit n’avoir pas à nous donner les raisons qui motivent cette interdiction.

Ainsi, en tant que citoyens conscients de leurs responsabilités de protéger l’environnement, nous avons fait preuve de détermination et d’engagement pour nous opposer à cette dérive autoritaire. C’est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie le comportement anti républicain et partial des représentants de l’Etat et du MEDD à travers son secrétaire général qui nous a fait clairement savoir que nous n’étions pas les bienvenus parce que nous ne sommes pas favorables au Ministre de l’Environnement et du Développement Durable.

Donc fidèle à sa ligne de conduite, la plateforme participera à toutes les actions allant dans le sens du renforcement de la biodiversité de la forêt, quel qu’en soit l’initiateur. Mais elle s’opposera également à tous ceux qui tenteront d’agresser ce patrimoine, c’est pourquoi nous tenons à travers ce communiqué à manifester notre déception à la suite de la déclaration du ministre qui affirme que l’Etat satisfera la demande de mise à disposition d’un espace dans la forêt classée de Mbao pour des cimetières. Nous tenons à faire savoir à l’opinion nationale et internationale que la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao s’oppose énergiquement à ce projet forêt cinéraire qui est complètement aux antipodes de toutes nos valeurs culturelles et religieuses.

De plus l’aménagement d’un cimetière dans une forêt classée affecte de plein droit ce site dans le domaine public de l’État selon la jurisprudence MARECAR du 28 juin 1935 et par conséquent déclasse par ricochet cette zone de la forêt classée. En conséquence utiliser un simple protocole d’accord pour aménager un cimetière dans une zone classée fragiliserait la rigidité de l’article 27 in finé du code forestier de 2018 qui accordait l’apanage du déclassement au président de la république. Face à cette ruse politique de contourner la procédure légale de déclassement, nous interpellons le président de la république afin de stopper cette tentative désespérée, illégale et illégitime d’empiéter la forêt classée de Mbao.

Enfin, nous signalons que le projet cimetières-foret est impertinent et incohérent. L’inhumation nécessite le creuset d’une tombe, les arbres tiennent sur des racines. Creuser des fosses entraîne la coupe de racines, l’arbre ôté de ses racines n’aura plus de sève nourricière, par conséquent meurt », renseigne la plateforme dans un communiqué reçue à xibaaru.sn.