Jürgen Klopp, Mané, Salah et la religion musulmane

Jürgen Klopp : « Les musulmans lavent leur corps très souvent dans des situations spécifiques. Nous terminons donc toujours nos échauffements 2 minutes en avance pour laisser le temps à nos joueurs musulmans comme Mané et Salah de se laver avant le match, comme le demande l’Islam. Ça ne me pose aucun problème de leur donner ces 2 minutes pour leur laisser le temps de faire quelque chose d’absolument très important pour eux !

J’adore le fait d’avoir une équipe aussi « multiculturelle » ! Je dirais qu’avoir d’aussi bons ambassadeurs de la religion musulmane dans notre équipe est vraiment quelque chose de génial ! » a déclaré le coach Klopp (The End Of The Storm)