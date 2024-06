Kalidou Koulibaly : « J’espère que le Sénégal sera à la Coupe du Monde »

Le capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a exprimé son optimisme quant aux chances des Lions de mener une campagne réussie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, malgré un début qu’il qualifie de « mitigé ».

Dans un entretien avec l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Koulibaly a déclaré : « On a fait un début un peu mitigé mais, on est capable de régler le problème très rapidement. On a des joueurs qui sont jeunes. Je pense que sur le match contre la RD Congo, on avait beaucoup de jeunes sur le terrain. Et c’est bien car ça ramène de l’expérience, préparer ces jeunes pour qu’ils soient prêts au mondial 2026. »

Le Sénégal occupe actuellement la deuxième place du groupe B avec 7 points, ayant remporté deux victoires contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, et fait match nul contre le Togo et la RD Congo. Koulibaly a souligné l’importance de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et de représenter fièrement le Sénégal parmi les dix nations africaines qualifiées pour ce tournoi.

Koulibaly espère que le Sénégal pourra jouer un rôle majeur lors de cette Coupe du monde et suivre l’exemple du Maroc, qui a atteint les demi-finales au mondial 2024. Il a ajouté : « Pour cette Coupe du monde 2026, j’espère que le Sénégal y sera non pas en tant que figurant mais en tant que protagoniste. En jouant les premiers rôles. Essayer d’aller le plus loin possible. On a vu cet exemple du Maroc qui a atteint les demi-finales au mondial 2024. Cela doit nous donner des idées et montrer qu’on est capable avec une Nation africaines d’aller le plus loin possible. »

La motivation de Koulibaly et de son équipe reste élevée, avec un fort désir de marquer l’histoire et de faire honneur au peuple sénégalais en se qualifiant pour ce prestigieux tournoi international.