Kanye West viré de la présidentielle américaine

KANYE WEST DÉCLARÉ HORS COURSE POUR LA PRÉSIDENTIELLE 2020

La campagne électorale aux States aura à peine débuté que Kanye West est déclaré hors course aussi rapidement qu’il s’était déclaré candidat.

Selon un rapport du New York Magazine’s Intelligencer, Kanye West n’est désormais plus dans la course pour devenir président des Etats-unis d’Amérique. Le rappeur qui avait annoncé de façon subite sa candidature à la présidentielle de 2020, a vite dû s’ôter toute illusion quant à une possible victoire.

Des rumeurs couraient déjà à propos de cet arrêt des activités du côté de l’équipe du rappeur, mais rien ne le prouvait jusqu’à aujourd’hui. L’affirmation de son retrait de la présidentielle a été confirmée par un membre de son équipe de campagne, Steve Kramer, qui s’est exprimé dessus en affirmant “Il est hors course”.

Avant son abandon, l’équipe de Kanye West devait se rendre en Floride pour réunir le nombre de votes requis (132,781) avant la date du 15 juillet. Contacté sur le fait, Steve Kramer avait alors affirmé à ce moment là que les efforts de l’équipe constituée de salariés et de bénévoles bien qu’étant énormes, n’assuraient rien et que le choix appartenait aux votants.

“Nous avons eu énormément de soutien afin de le faire apparaître sur les listes. Qu’ils veuillent le voter ou non, le choix leur appartient”

Le 9 juillet, la même source avait alors révélé par la suite que la tentative d’insertion de Kanye West sur les listes n’avait malheureusement pas été possible et que ce dernier se retirait.

Kim Kardashian ne sera finalement pas première dame des states. Kanye West aura sans doute eu les yeux plus gros que le ventre. Longtemps considéré comme un partisan de Donald Trump, le rappeur avait eu beaucoup du mal à prouver le contraire. Cela lui aura-t-il au final coûté sa place au bureau ovale ?