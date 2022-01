Kaolack : La coalition de Serigne Mboup réclame 3 mille voix d’écart

La coalition « Ànd Nawlé Ànd Liguéey » du président Serigne Mboup a remporté la commune et le département de Kaolack lors du scrutin de dimanche 23 Janvier, selon les résultats provisoires issus de la commission départementale de recensement des votes. Mais pour le plénipotentiaire de ladite coalition, l’écart déclaré est loin de celui issu de l’expression du suffrage populaire.

« Pour la commune, nous félicitons le président Serigne Mboup qui a été élu maire, haut la main, avec plus de 35054 voix contre 13928 pour nos concurrents directs du Benno Bokk Yakaar soit un écart de 21126 » a informé Mbaye Ngom, le plénipotentiaire de la coalition Ànd Nawlé Ànd Liguéey devant le tribunal d’instance de Kaolack.

Pour le département, Ahmed Youssouf Bengelloune a engrangé 51252 voix contre 49496 voix pour la coalition Benno Bokk Yakaar et son candidat Pape Mademba Bitéye. « Selon notre tableau de bord, nous avons plus de 3000 mille voix de différence en lieu et place des 1756 voix déclarées. Mais tout cela est déjà mentionné dans notre procès verbal » a conclu M. Ngom.

Rappelons qu’en plus du département de Kaolack, la coalition de la majorité a été battu dans 8 des 14 communes que compte le département de Kaolack à savoir Ndoffane, Ndiédieng, Sibasssor, Thiaré, Kahone, Dya, Ndiébel et celle de Kaolack. Par contre, elle est sortie victorieuse dans 06 communes que sont Thiomby, Gandiaye, Ndiaffate, Latmingué, Keur Baka et Keur Socé.