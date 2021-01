Karim Wade « gifle » la CREI et ses magistrats

Dans son message de meilleurs vœux 2021 à la Nation, Karim Wade a fustigé la CREI (Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite) qui l’a condamné à 6 ans de prison et 138 milliards FCFA d’amende à payer à l’Etat du Sénégal pour enrichissement illicite.

« la CREI juridiction d’exception, réactivée en 2012 exclusivement pour tenter de m’anéantir politiquement est à l’arrêt depuis plus de six ans. » dit-il avant d’ajouter :

« Les magistrats (Ndlr : de la CREI) qui la composent ont perdu tout sens de l’honneur et de l’impartialité et n’ont instruit aucun autre dossier depuis ».

Rappelons que le 23 mars 2015, le président de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), Henri Grégoire Diop, a condamné Karim Wade et ses neuf co-prévenus – dont quatre se trouvent hors du Sénégal. Le fils de l’ancien président a écopé d’une peine de six ans de prison ferme, et d’une amende de 138 milliards de francs CFA. Sur les 117 milliards de Francs CFA de patrimoine, 69,119 milliards ont été retenus comme illicites. Les charges portant sur le compte à Singapour (47 milliards de francs CFA) ont été abandonnées