Karim Xrum Xax avertit Macky Sall : « on sera entre lui et Sonko »

« Ce que le pouvoir n’a pas compris, est que c’est une révolution mais pas de la politique. Le pays est dans une tournure et que Macky Sall n’y peut rien… » C’est ce qu’a fait savoir Abdou Karim Gueye, à l’actuel président de la République. L’activiste très engagé, lors d’un face à face avec la presse, adresse un message fort au président Macky Sall. « On n’attend pas que tu touches Sonko, mais il suffit que tu le regardes seulement…Dépassé nagnou laal, boukeu kholé, dinagn ko doumeu… », avertit-il.

« Et Il y aura pas de demi-mesure surtout dans un pays d’injustice », dit-il. Selon toujours Karim XrumXax, le meeting de Keur Massar n’est rien d’autre que le reflet et l’aspiration de la population. C’est ainsi qu’il a appelé tous les jeunes à protéger Ousmane Sonko et faire face au régime de Macky Sall qui accuse et harcèle le leader du Pastef. « Actuellement, ils n’ont rien pour l’éliminer mais n’empêche, ils cherchent une occasion comme le procès avec Mame Mbaye Niang… mais qu’ils sachent qu’on sera entre lui et Sonko… »