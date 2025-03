Karim Xrum Xax…le nouveau Guy Marius Sagna des «licenciés»

Guy Marius Sagna a su se faire un nom avant d’être député. Le leader du mouvement FRAPP-France Dégage (Front pour une Révolution Anti-Impérialiste, Populaire et Panafricain) a toujours porté le combat des couches vulnérables. Mais depuis que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Sénégal, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a pris le pouvoir, le parlementaire a redéfini ses priorités. Les licenciés ne sentent pas la «voix des sans voix» à leur côté. C’est ainsi qu’un nouveau «bon Samaritain» a pris le combat de ces pères de famille.

Au Sénégal, plus de 3 000 travailleurs ont été virés ces derniers mois, une situation dénoncée par le Rassemblement des Travailleurs Licenciés du Sénégal (RTLS), qui regroupe ces employés mis à l’écart. Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, les responsables du collectif ont exprimé leur indignation et annoncé des actions judiciaires pour contester ces décisions qu’ils qualifient d’«abusives ». Ces licenciements concernent plusieurs secteurs stratégiques de l’économie sénégalaise.

Parmi les structures les plus touchées figurent le Port autonome de Dakar, où 781 travailleurs ont perdu leur emploi, la Loterie nationale du Sénégal (Lonase) avec 173 licenciements, Saf Industrie avec 161, et la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) qui enregistre 85 départs forcés. D’autres entités publiques comme le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), Dakar Dem Dikk, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) et la Direction de l’Emploi sont également concernées. L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) est l’une des structures les plus impactées, avec 500 licenciements justifiés par des motifs économiques.

Présent lors de la conférence de presse, l’activiste Karim Xrum Xax a vivement critiqué ces décisions, affirmant que certains travailleurs licenciés faisaient partie de ceux qui avaient combattu pour l’alternance politique lors de la dernière présidentielle. Il a dénoncé une gestion qui, selon lui, ne tient pas compte des engagements pris par le régime actuel en faveur de l’emploi et de la justice sociale. L’activiste a également soulevé le problème du remplacement des agents sous CDI par des stagiaires au Fongip, une situation qu’il considère comme un recul en matière de protection de l’emploi.

Cette sortie de Abdou Karim Gueye le met au-devant des projecteurs. Pour beaucoup d’observateurs, il est devenu le nouveau Guy Marius Sagna. L’activiste est devenu le nouveau porte-parole des «opprimés». Après s’être battu pendant des années contre le régime de Macky Sall, le voilà décidé à faire face au duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Avant cette conférence de presse, il avait déjà pris l’initiative de remettre à Thierno Alassane Sall une proposition de loi concernant la criminalisation de l’homosexualité.

Loin de s’en arrêter là, Karim dénonce les positions du nouveau régime qui semble manquer à toutes ses promesses. «Je constate que ces personnes au pouvoir ne parviennent pas à résoudre les difficultés auxquelles les Sénégalais font face. À ce stade, je pense qu’ils devraient faire preuve de grandeur en s’adressant ouvertement à la population, en reconnaissant leur incapacité et en démissionnant», a déclaré l’activiste lors d’une émission diffusée sur un média en ligne local. Le coordonnateur de la plateforme citoyenne «Nittu Degg» a vivement critiqué le tandem Diomaye-Sonko soulignant que la victimisation excessive n’apporte aucune valeur ajoutée au quotidien des Sénégalais. Selon lui, bien que tout le monde sache que l’ancien régime a causé de nombreux torts, « utiliser le rapport de la Cour des comptes comme prétexte pour justifier son incompétence est tout simplement malhonnête ».

«Des Sénégalais ont perdu la vie pour que le changement advienne. L’espoir était immense à l’idée de voir de nouveaux dirigeants prendre les rênes du pays. Mais au vu des actions posées et de ce que nous observons quotidiennement, nous sommes loin de voir le bout du tunnel», regrette-t-il. Ses nouvelles prises de positions ne sont pas du goût des pastéfiens. Les partisans de Ousmane Sonko font même jusqu’à le qualifier de fou. Mais une chose est sûre, Karim Xrum Xax est resté constant dans ses positions. D’où le fait qu’il soit devenu la nouvelle voix…des licenciées.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn