Un nouveau front s’ouvre…le régime sourd face aux cris des sénégalais

L’espoir est-il en train de quitter les sénégalais ? L’arrivée du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) devait marquer la fin de tous leurs problèmes. Malheureusement, le régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne mesurent pas encore les charges qui les attendent. Beaucoup estiment qu’ils font la sourde oreille face aux cris de la population. Ce qui a poussé certaines personnes à s’organiser pour dénoncer cette situation.

Les employés «abusivement licenciés» par les services de l’Etat ont décidé de s’unir pour faire face à cette «mascarade» du nouveau régime. C’est ainsi qu’ils ont décidé de mettre en place le Rassemblement des Travailleurs Licenciés du Sénégal (RTLS) pour défendre leurs intérêts. «Ce collectif regroupe aujourd’hui des milliers de Sénégalais injustement évincés de leurs postes, avec des salaires retenus de manière illégale sans aucune procédure. Des pratiques totalement aux antipodes d’un Etat respectueux du Droit et des conventions collectives nationales et internationales», renseigne Boubacar Fall, le coordonnateur.

«Plus de 3000 salariés licenciés déjà répertoriés dans différentes structures étatiques et privées sous le fallacieux motif de licenciement économique. Si ces managers n’arrivent pas à trouver des solutions outre le licenciement, c’est qu’ils ne sont pas à la bonne place ou ils veulent simplement faire de la politique. Licencier pour recruter des militants de Pastef. Quelle déshumanisation ! J’aimerais dire aux Sénégalais que ce nouveau régime est là depuis bientôt un an, le seul record battu est le taux de licenciement», charge le coordonnateur du RTLS.

Ce collectif invite «tous ceux qui sont licenciés abusivement à un grand rassemblement le 1er mai, Fête du travail, pour dénoncer le traitement qui leur est réservé par les nouveaux occupants du pouvoir». Le régime va faire face à l’une des plus grandes manifestations de son histoire. On parle de 3000 licenciés, si ces personnes arrivent à réussir le pari de la mobilisation, les nouvelles autorités auront un plus grand problème. Une situation créée de toute pièce par les nouveaux directeurs généraux et ministres du «PROJET» qui n’ont que le licenciement comme solution.

Et pourtant, ces licenciés n’ont cessé d’alerter sur leur situation. Et l’Etat n’a cessé de faire la sourde oreille. Les DG et ministres du «PROJET» n’ont pas tremblé. Ils n’ont eu aucun problème à envoyer ces pères de famille au chômage. Ils s’accrochent au motif économique pour légitimer leurs actions. Voilà comment des sénégalais ont perdu leurs emplois. Ajouté à la cherté de la vie, le duo Diomaye-Sonko fait face à une bombe sociale qui risque d’exploser à tout moment. Et les membres de la RTLS ont montré la voie à leurs camarades.

Pendant que ces sénégalais cherchent à retrouver leurs anciens emplois, d’autres sont étranglés par la cherté de la vie. En cette période de ramadan, beaucoup de sénégalais s’accrochent aux bonnes volontés pour subvenir à leurs besoins. Au lieu de saisir ce moment pour venir en aide aux nécessiteux, les DG et ministres du PROJET préfèrent virer à tout va. Cette crise sociale place le gouvernement face à une contestation grandissante. Alors que l’État invoque des impératifs budgétaires pour justifier ces décisions, les travailleurs licenciés et leurs soutiens estiment qu’il s’agit d’un véritable plan de démantèlement de l’emploi dans le secteur public.

Si aucune solution n’est trouvée rapidement, ce bras de fer pourrait s’intensifier et conduire à un climat social plus tendu dans les mois à venir. En faisant la sourde oreille face aux complaintes des sénégalais, le nouveau régime se crée inutilement des problèmes. Si le Pastef est exténué par la situation actuelle, Ousmane Sonko et Cie devraient commencer à faire appel à des renforts. Car un peuple qui a faim à tendance à faire des vagues. Et le régime pastéfien risque d’en faire prochainement les frais !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn