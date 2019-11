Si le mouvement body positive ne cesse de prendre de l’ampleur, le culte de la minceur reste aujourd’hui omniprésent dans notre société. Les rondeurs, cellulite et vergetures sont encore bien souvent gommées d’un coup de photoshop des couvertures des magazines et publicités, complexant au passage celles dont le corps ne correspond pas à ce « modèle » irréaliste.

Heureusement, de plus en plus de célébrités s’affichent désormais au naturel, fières de leur corps sans retouches. Dernière en date ? L’actrice Katie Holmes qui vient de poster sur son compte Instagram deux photos prises dans les coulisses d’un shooting pour Vogue Australie. Sur l’un des clichés, l’actrice porte un soutien-gorge et un blazer ouvert, laissant apparaître plusieurs vergetures sur son ventre.

Une démarche applaudie par les internautes dans les commentaires du cliché, où une jeune femme écrit : « J’adore comment vous vous montrez belle et naturelle avec votre corps. Vous n’êtes pas effrayée de montrer votre corps exactement comme il est ». Une autre ajoute : « Si audacieux ! J’adore que vous montriez vos marque de guerrière de grossesse ! »

« Apprendre à s’aimer tel que l’on est »

L’actrice de la série Dawson n’est pas la première à se dévoiler au naturel sur les réseaux sociaux et, avant elles, des femmes comme Ashley Graham ont ouvert la marche. Le mannequin poste en effet régulièrement des photos d’elle sans filtre ni retouches, y compris depuis l’annonce de sa grossesse.

Une démarche militante et efficace dont la mannequin peut être fière, au vu des réactions souvent très positives des internautes sous chacune de ses photos. « Ce que j’aimerais vraiment c’est faire comprendre aux femmes qu’il ne s’agit pas de vouloir autre chose. Il s’agit de confiance en soi, en son corps et d’apprendre à s’aimer tel que l’on est », expliquait-elle dans les colonnes de Flare. « J’utilise mon corps pour montrer aux femmes que les imperfections sont tout à fait normales », ajoutait-elle l’année suivante lors d’une interview accordée à la version US de Glamour. « La cellulite, les bourrelets, les courbes, les trucs qui remuent alors que ça ne devrait pas… Tout ça, c’est ok. »

Une démarche soutenue par la top Chrissy Teigen, qui elle aussi poste régulièrement des photos de ses vergetures ou de sa cellulite sur les réseaux sociaux.