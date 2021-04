Keur Massar : Un jeune poignardé à mort lors d’une bagarre

Les habitants de Keur Massar sont plongés, depuis hier, dans la peur et la consternation. Pour cause, une bagarre entre deux jeunes a viré au drame. L’un des deux belligérants, armé de couteau lors de l’accrochage, a poignardé son vis-à-vis. Malheureusement, rapporte L’As, ce dernier est passé de vie à trépas.

Le mis en cause a été arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie de la localité qui a ouvert une enquête pour essayer d’en savoir un plus sur ce drame. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue. Le présumé meurtrier risque d’avoir un billet direct à la citadelle du silence, pour répondre de ses actes.