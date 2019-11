Khaf casse la baraque à Paris…Du jamais vu (photos)

Khalifa Ababacar Sall a battu le record d’affluence à Paris. Ousmane Sonko n’a pas fait mieux…Idrissa Seck de Rewmi et Pape Diop de Bokk Gis Gis ne connaîtront pas l’apothéose connue par Khalifa Sall à travers les rues du 18ème arrondissement de paris. Ça sortait de partout. Les commerçants Sénégalais ont envahi les rues. Les cuisinières sénégalaises ont délaissé leurs restaurants pour toucher le leader de taxawu Dakar. Aucun autre leader de l’opposition ne pourra égaler Khalifa Sall dans les rues de paris. Excepté Wade la légende.

Voici la correspondance particulière de Ibrahima Ndoye (Texte et Photos)

Le Président Khalifa Ababacar Sall plébiscité à Paris .

Sous l’égide de Taxawu Sénégal /France , les khalifistes de tout bord s’étaient réunis le Samedi , 02 Novembre 2019 , au nº 5 , rue Pierre l’Ermite du 18ème arrondissement de Paris, pour accueillir et honorer leur leader le Président Khalifa Ababacar Sall , .

Avant de se rendre à la salle de réunion , le Président Khalifa Ababacar Sall , en tenue très décontractée « jean », avait sillonné à pieds les rues du 18ème arrondissement de Paris .

Il a été accueilli par une véritable marée humaine sur son chemin .

L’ambiance était indescriptible .

Tout le monde voulait le saluer et prendre une photo avec lui .

A son arrivée dans la salle de réunion ; c’était l’apothéose .

Personne ne voulait manquer ce grand rendez-vous de joie , d’allégresse , de jouissance , d’enthousiasme public et de communion .

La salle de réunion était pleine à craquer dès les premières heures .

Nombreux étaient ceux qui ne pouvaient y accéder .

Y étaient présentes toute l’opposition et la société civile du Sénégal en France .

La grande surprise fut l’arrivée de M. Éric Lejoindre, Maire du 18ème arrondissement de Paris ; qui disait-il avait appris la présence du Président Khalifa Ababacar Sall dans sa commune, et qu’il tenait personnellement à venir le saluer et à l’accueillir dans sa commune .

Ce fut un grand honneur pour les khalifistes de France .

Après le discours d’accueil et d’ouverture de la réunion prononcé par M. Palla Samb, Maire de Fann-Point E /Sénégal ; différents intervenants se sont succédé chronologiquement comme suit :

1 – M. Éric Lejoindre ( Maire du 18ème arrondissement de Paris ) .

2 – Fatou Badji ( au nom des jeunes de Taxawu Sénégal /France ) .

3 – Yaye Amie Diop ( au nom des femmes de Taxawu Sénégal/ France ) .

4 – Ndeye Satala Diop

5 – Moussa Diémè ( au nom de Taxawu Sénégal/ France ) .

6 – Malick Youm

7 – Benjaloum Bouba ( au nom de la société civile sénégalaise / France ) .

8 – Moustapha Dramé ( au nom de Rewmi/ France ) .

9 – Dr Seck Mamadou ( au nom du PDS/ France ) .

10 – Cheikh Tidjane Sall ( au nom d’ A.R.R.C : Action Pour la Refondation de la République et de la Citoyenneté ) .

11 – Les Amazonnes d’Afrique .

12 – M. Jules Sene ( au nom des sages de Taxawu Sénégal/ France ) .

13 – M. Barthélemy Dias ( Maire de Sicap – Mermoz/Sénégal ) .

14 – le Président Khalifa Ababacar Sall ( au nom des Socialistes)

Signé M. Ndoye Ibrahima

Taxawu Sénégal /France

Signé M. Ndoye Ibrahima

Taxawu Sénégal /France