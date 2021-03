Khalifa Sall : « le peuple est décidé à ne plus accepter certaines choses »

Khalifa Sall est revenu sur les manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours. Pour le leader de Taxawu Dakar, le Sénégal a connu la crise. Mais l’intensité de ces trois jours de manifestations avec un bilan de 14 morts, devrait interpeller tous les Sénégalais de manière générale.

« La question que chacun se pose, c’est comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Face à la détermination des manifestants, nous avons vu des forces de défense et de sécurité utiliser des moyens inédits, au point même de tirer des balles réelles. Plus grave, on a vu des nervis armés attaquer des manifestants. Et personne ne peut nous faire croire que c’est des policiers », a déclaré Khalifa Sall dans l’émission « Autour du micro » de Pape Alé Niang.

D’après le leader de Taxawu Dakar, il ne faut pas analyser ces manifestations de façon superficielle. A l’en croire, ces manifestations prouvent et attestent des difficultés que les populations sont en train de vivre. « Le pays va mal, et le peuple est décidé à ne plus accepter certaines choses. Ces manifestations sont la preuve d’un ras-le-bol aux plans politique et social », précise-t-il.