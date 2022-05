« Khalifa Sall ne respecte ses alliés au sein de Yewwi », selon…

Les révélations sur la gestion de la coalition Yewwi Askan Wi continuent d’alimenter les débats dans la toile et les médias ainsi que dans la place publique. En effet après la sortie des leaders des « partis déçus » de ladite coalition par rapport à sa gestion, un autre membre de la coalition Yewwi Askan Wi, en l’occurrence Djibril Diop, est sorti de sa réserve pour faire des révélations sur les non-dits de la gestion de Yewwi Askan Wi.

Pour le président du Front pour la République du Sénégal, le principal problème de la coalition Yewwi Askan Wi c’est les partis Pastef, PUR et Taxawu Sénégal. Mieux encore, Djibril Diop estime que ce dont cette partie de l’opposition accuse le régime actuel est pire dans Yewwi Askan Wi. « Nous sommes dans la coalition Yewwi Askan Wi et nous y restons. La coalition n’appartient à personne. C’est une coalition pour les Sénégalais et personne ne peut exclure personne. Ce qui secoue la coalition présentement, il fallait que ça arrive. Parce qu’on ne peut pas parler avec ses alliés qui te donnent un mandat et tu fais ce que bon te semble sans aucune explication claire. Ce que l’opposition reproche au régime actuel est pire dans la coalition Yewwi Askan Wi.

Comment se fait-il que des gens acceptent de s’allier pour un projet de société pour le changement des pratiques anciennes de la politique et que quelqu’un vient s’accapare de tout, allant même jusqu’à nous cacher la réalité des faits ? Je veux nommer le président de la conférence des leaders, Khalifa Ababacar Sall. Il ne respecte pas la charte de la coalition encore moins ses alliés parce qu’ils cherchent à faire de la coalition une affaire de partis politiques entre Pastef, Taxawu Dakar et PUR au détriment des autres partis », révèle le responsable politique dans l’émission Info Matin de la TFM.

Revenant sur l’invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, Djibril Diop accuse Déthié Fall, le mandataire national, d’être au cœur de ce sabotage. Par ailleurs, il clame l’innocence de Saliou Sarr. « Jusqu’à l’heure où je vous parle, nous n’avons aucune information concernant les listes en tant que des leaders. Nous sommes obligés de puiser des informations sur la liste nationale pour espérer avoir une idée sur les positions. De la tête de liste à la dixième position si vous faites le constat, il n’y a que les membres du parti PUR, Pastef et Taxawu. C’est pourquoi leur coup a foiré. Parce qu’ils ne sont pas plus dignes que nous. Nous avons cotisé comme eux parce que la coalition était confrontée à des problèmes. Pour le cas concernant l’invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, c’est du sabotage et le fautif c’est Déthié Fall. Il ne doit nullement accuser Saliou Sarr. Déthié Fall c’est le mandataire national et c’est lui qui devait déposer nos listes avec le plus grand respect des règles. C’est leur gestion clanique de trois à sept personnes qui a abouti à ce résultat d’invalidation de notre liste », a encore souligné Djibril Diop.

Source : Dakaractu