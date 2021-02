Khouraïchi Thiam entame une tournée dans les familles religieuses

Avec une délégation maitrisée du fait de la COVID-19, l’ancien Ministre Khouraïchi THIAM et Président de la formation politique « les Forces Nouvelles » a entamé une tournée chez les familles religieuses.

Il demande à la Nation Sénégalaise, d’œuvrer de toute sa force et avec un état d’esprit de dépassement pour préserver la Paix, la Sécurité de tous en ce moment sensible de notre histoire. Sensible du fait de l’actualité politique et sensible du fait de la multiplication des menaces qui guettent le Sénégal.

A la pandémie de la COVID-19, nous devrons faire face à la menace des variants britannique, sud-africain et brésilien.

Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes confrontés aux menaces terroristes, à l’augmentation de la fièvre jaune, à la confirmation de la présence du virus Ebola, au réveil de la rébellion en Casamance qui souligne un pari hasardeux sur le pourrissement de cette lutte longtemps au point mort qui se réveille au son des patriotes, à un sentiment anti colon du fait de l’accaparement de nos ressources par des étrangers, à une révolte grandissante de jeunes en chômage, à des pères de famille désorientés du fait de la rareté de la dépense quotidienne. Ce cocktail parait de plus en plus explosif.

Aujourd’hui, au lieu d’être sur un combat consensuel contre le virus, nous sommes dispersés sur d’autres batailles à l’heure où rien ne semble arrêter la propagation du coronavirus et au moment où le nombre de décès observés dans nos quartiers inquiètent plus que les chiffres annoncés.

A l’heure, où le monde entier fait face à un ennemi commun, la Covid-19, au Sénégal, nous avons le temps de jouer aux pyromanes avec la démocratie et la paix au Pays d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, de Cheikh Ahmadou Bamba, d’El hadji Malick Sy, de Limamoulaye, de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, de Baye Niass, du Cardinal Yacinthe Thiandoum, du Cardinal Théodore Adrien Sarr, de Lat Dior, d’Alboury N’Diaye et d’Aline Sitoe Diatta.

Par la Foi, le Dialogue et l’Attachement à notre Devise (un Peuple – un But – une Foi), nous devons aboutir au consensus qui consolide notre unité nationale. A cet effet, les visites aux autorités religieuses sont un levier idéal pour lancer un appel pressant à l’Union Sacrée de toutes les Forces Vives de la Nation autour de cet idéal commun que nous avons reçu en héritage des Présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, de nos grands-parents et de nos Pères et Mères.

Ce n’est pas avec les armes, ni les agressions contre les personnes et les biens, ni les complots, ni les pièges que la paix se construit.

Je lance un appel patriotique et humaniste aux jeunes et aux Forces Armées pour l’abstention de l’usage de la force afin de préserver la paix au Sénégal, notre pays, notre seul refuge sur terre. Nous ne pouvons pas brûler notre pirogue, car nous n’avons nulle part où aller. Nous nous condamnons s’il n’y a pas de sursaut. Retrouvons notre sérénité et notre dignité de citoyen.

Le Sénégal a besoin de sa jeunesse pour se développer. Le Sénégal a besoin de ses forces armées pour se protéger et je sais pouvoir compter sur la sagesse de nos frères d’armes et de notre jeunesse patriotique.

Le Sénégal ne doit pas être un problème pour nous, ni pour la stabilité de la sous-région ni celle du continent.

Nous sollicitons nos khalifes, nos guides religieux, chaque sénégalais, pour une Union de Prières pour que Dieu bénisse le Sénégal, notre patrie commune.

Khouraïchi THIAM

Président des Forces Nouvelles