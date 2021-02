Kocolé : Une fillette d’un an tuée dans un incendie

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré ce mardi 09 février au village de Kocolé, ravageant 40 cases et emportant dans la foulée la vie d’une fillette âgée d’un an. Les flammes ont également consumé les vivres et une importante somme d’argent d’un groupement de femmes. Le bétail n’a pas non plus été épargné par les flammes en furie dans ce village de la commune de Ndorna département de Médina Yoro Foula, rapporte Dakaractu.

Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments des eaux et forêts ont été sur les lieux pour éteindre le feu dont l’origine reste pour l’heure inconnue.