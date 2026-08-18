Kofi Annan : L’ONU rend hommage à l’ancien secrétaire général, huit ans après sa disparition

Huit ans après la disparition de Kofi Annan, l’Organisation des Nations unies a rendu hommage, ce mardi, à la mémoire de son ancien secrétaire général, saluant l’héritage d’une figure majeure de la diplomatie internationale. Décédé le 18 août 2018, à l’âge de 80 ans, le diplomate ghanéen avait dirigé les Nations unies de 1997 à 2006, devenant le septième secrétaire général de l’organisation.

« Il y a huit ans disparaissait Kofi Annan, l’ancien Secrétaire général de l’ONU, considéré par beaucoup comme une force directrice pour le bien », a écrit l’ONU, estimant que son « héritage restera une véritable inspiration » pour les défenseurs de la liberté et de la justice.

Entré au service des Nations unies en 1962, au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, Kofi Annan a progressivement gravi les échelons de l’organisation. Il a notamment dirigé les opérations de maintien de la paix entre 1993 et 1996, durant une période marquée par des crises majeures, notamment la guerre en Bosnie et le génocide au Rwanda.

Élu secrétaire général à la fin de l’année 1996, il a effectué deux mandats au cours desquels il a notamment fait de la lutte contre le VIH/sida et de la modernisation de l’administration onusienne des priorités.

Figure reconnue pour son charisme et son engagement en faveur du multilatéralisme, Kofi Annan a également marqué l’histoire de l’ONU en devenant le premier secrétaire général issu directement des rangs du personnel de l’organisation.

En 2001, il a reçu conjointement avec l’ONU le prix Nobel de la paix, pour leurs efforts en faveur d’« un monde mieux organisé et plus pacifique ».

Huit ans après sa disparition, l’hommage des Nations unies rappelle ainsi le rôle joué par Kofi Annan dans la défense de la paix, de la coopération internationale et du dialogue entre les nations.