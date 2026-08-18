Patrick Vieira nommé sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé la nomination de Patrick Vieira au poste de sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal.

Réuni en session extraordinaire par visioconférence ce lundi 17 août 2026, le Comité d’urgence de la FSF a approuvé à l’unanimité la nomination de l’ancien international français.

La réunion a enregistré la participation de l’ensemble des membres statutaires du Comité d’urgence, à l’exception de Cheikh Ahmet Tidiane Seck, sixième vice-président, dont l’absence était dûment excusée.

Selon la FSF, ce choix s’inscrit dans la volonté de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en adéquation avec les ambitions sportives du Sénégal.

Les discussions relatives aux modalités administratives et contractuelles de la prise de fonction de Patrick Vieira se poursuivent entre les différentes parties. La Fédération précise que la date de sa présentation officielle ainsi que les prochaines étapes de son installation feront l’objet d’une communication ultérieure.

L’ancien milieu de terrain français, champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, va ainsi prendre les commandes des Lions du Sénégal, avec pour mission de poursuivre la dynamique du football sénégalais et de répondre aux ambitions de la sélection nationale.