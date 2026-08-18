Onchocercose : Le Sénégal franchit une étape majeure vers l’élimination de la maladie

Le Sénégal a franchi une étape importante dans la lutte contre l’onchocercose, communément appelée « cécité des rivières ». Les résultats de la troisième année de surveillance dans les bassins de la Falémé et de la Gambie confirment l’interruption de la transmission de cette maladie parasitaire.

Réuni le vendredi 14 août 2026, le Comité national d’experts sur l’élimination de l’onchocercose et de la filariose lymphatique a examiné les résultats de la surveillance menée dans les zones concernées.

Cette surveillance visait à vérifier l’absence de reprise de la transmission de la maladie, trois ans après l’arrêt des traitements préventifs administrés aux populations. Selon les résultats présentés, aucun signe de reprise de la transmission de l’onchocercose n’a été détecté dans les zones surveillées.

Ces résultats répondent aux critères actuellement établis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et permettent ainsi de confirmer l’interruption de la transmission de la maladie dans les bassins de la Falémé et de la Gambie.

Cette avancée est le fruit de plusieurs années d’efforts mobilisant les populations, les agents de santé, les communautés locales, les programmes nationaux ainsi que les partenaires techniques et financiers.

La prochaine étape consistera à finaliser le dossier national et à le soumettre à l’OMS au plus tard en décembre 2026, afin de solliciter la reconnaissance officielle de l’élimination de l’onchocercose au Sénégal.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique salue l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette avancée et appelle les populations ainsi que les professionnels de santé à maintenir leur mobilisation. L’objectif est désormais de préserver durablement les résultats obtenus et d’éviter toute réapparition de la maladie.