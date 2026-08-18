Pastef lance « Kàadu Pastef »…une nouvelle newsletter pour renforcer le lien avec sa base

Le parti Pastef-Les Patriotes a annoncé, ce mardi 18 août 2026, le lancement officiel de « Kàadu Pastef », une nouvelle newsletter destinée à renforcer sa communication avec ses militants, ses sympathisants et les citoyens intéressés par son actualité.

Dans un communiqué, le Secrétariat général du parti présente cette initiative comme un outil visant à « maintenir un lien direct, fluide et régulier » avec sa base. « Kàadu Pastef » ambitionne ainsi d’aller au-delà d’un simple bulletin d’information en mettant en avant les activités et initiatives portées par les différentes structures du parti.

La newsletter sera articulée autour de trois grandes rubriques. « Vie du Parti » proposera un aperçu des activités des structures de Pastef, notamment les événements, réunions, tournées et initiatives organisés au Sénégal et dans la diaspora.

La rubrique « Focus du Mois » sera consacrée à une thématique majeure, une réforme ou une question d’actualité politique, économique ou sociale. Elle doit permettre au parti de proposer des analyses et des décryptages au-delà de l’actualité immédiate.

Enfin, « Aparté » donnera la parole aux militants et aux acteurs de terrain à travers des portraits, des témoignages et des réflexions. Pastef entend également faire de cette publication une vitrine des activités de ses différentes structures. Le parti invite ainsi les responsables concernés à transmettre leurs comptes rendus, textes et photographies au Secrétariat national à la Communication.

Avec « Kàadu Pastef », Pastef entend renforcer le lien avec sa base militante, valoriser les initiatives menées sur le terrain et structurer davantage sa communication, aussi bien au Sénégal qu’auprès de sa diaspora.