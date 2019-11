Créée il y a moins d’un an, l’association Gandal se distingue dans l’accompagnement de la jeunesse à une vie meilleure. Elle vient d’initier une formation en transformation des déchets plastiques en pavé. Sur un total de 50 jeunes prévus, une première cohorte de 25 personnes est déjà en atelier pour sept jours. L’objectif est de créer des emplois pour cette jeunesse dans les métiers de pavage. Des déchets plastiques collectés çà et là sont transformés en solide qui servira au pavage et à l’embellissement de différents endroits. La coopération allemande GIZ et la mairie de Kolda sont les principaux partenaires techniques et financiers de l’association Gandal dans ce programme qui outillé largement les jeunes garçons et filles à la recherche d’un emploi. Il est retenu que le mous prochain, 25 autres jeunes seront en atelier de formation dans ce sens.

ELHADJI MAEL COLY