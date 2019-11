La célébration de la journée nationale de l’Elevage prévue le 28 novembre prochain a été un prétexte pour le responsable politique apériste de Diourbel de jauger sa force et sa cote de popularité et de représentativité. C’est ainsi que tous les responsables de la région ont répondu présent au Ministre Dame Diop. Dans son discours, il a livré le message de remerciement, de félicitation et d’encouragement au sortir des élections présidentielles. Certes le président Macky Sall a perdu dans le département de Mbacké, mais il a su lire entre les lignes et va tout faire pour respecter les aspirations des populations.

L’unité de tous est le seul message que le président Macky Sall dira -t-il.

Il exhorte aux militants de la mouvance présidentielle à communiquer sur les réalisations car l’opposition n’existe pas, ce sont les responsables qui se tirent dessus qui sont leurs propres adversaires.

Il faut encourager les séances d’animation politique afin que les populations puissent s’approprier de son bilan et porter le débat sur les réalisations dans la région de Diourbel.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn