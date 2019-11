KOLDA : AB Parteners soutient les enfants orphelins

AB Parteners est un cabinet de consultance basé à Dakar. Cette structure cherche à soulager les enfants orphelins. Son DG est venu à Kolda avec du matériel et fournitures scolaires destinés à cette couche vulnérable. Abdourahmane Baldé a distribué plus de trois mille kites scolaires aux enfants orphelins de Kolda. Ces bénéficiaires sont des élèves du préscolaire au lycée. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du CEM 1 en présence des élèves, parents, autorités de l’école et responsables politiques. La joie était au rendez-vous tout au long de cette cérémonie où Doura Baldé comme l’appellent ses proches a étalé son intention d’accompagner les enfants de Kolda dans leur cursus scolaire. Conscient que le développement passe par l’éducation et la formation, Doura Baldé ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le DG de AB Parteners inscrit cette activité dans la continuité et promet aussi la connexion à internet gratuit dans certains établissements.

ELHADJI MAEL COLY