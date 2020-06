KOLDA: Des populations construisent un pont sur fonds propres

Sur leurs propres efforts, des populations de Kolda ont construit un pont. Fait principalement en bois, cet ouvrage a été l’œuvre des jeunes du quartier Hiléle dans la commune de Kolda et ceux des villages de Faraba et de Sibéré Koyo. Pourtant ce pont reste toujours un chantier inachevé de l’État dans son programme « indépendance Kolda 2006 ». Et depuis son premier coup de pioche en 2006, les travaux n’évoluent pas. Plus d’une décennie après, les populations ont pris leur destin en main, pour faire ce pont de fortune reliant ces villages, à cette partie de la commune de Kolda via le quartier Hiléle. Un pont d’une importance capitale car il constitue d’une part un raccourcis pour certains quartiers de la commune à accéder à l’hôpital régional ; d’autre part les populations de ces villages entrent vite dans la ville avec surtout leurs produits maraîchers qui inondent le marché central de Kolda.

ELHADJI MAEL COLY